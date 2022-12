Lazio - Hatayspor, Vecino la sblocca e Romero cala la "manita": Sarri fa 2 su 2 in Turchia

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio fa due su due. E dopo la vittoria contro il Galatasaray di qualche giorno fa, i biancocelesti escono vincitori anche dalla seconda amichevole in programma in terra turca, quella con l'Hatayspor. Contro i giallorossi non aveva giocato dall'inizio Matìas Vecino, tornato dall'esperienza Mondiale con l'Uruguay e non ancora al meglio: oggi Sarri l'ha schierato titolare, e il centrocampista ha dimostrato di essere già decisivo. È stato lo stesso numero 5 della Lazio a sbloccare il match al 34': Lazzari crossa sul secondo palo, Immobile calcia e pesca l'inserimento dell'uruguaiano. Tap-in vincente per Vecino, che porta i suoi sull'1-0. Il vantaggio però dura solamente tre minuti, al 37' arriva il pareggio dell'Hatayspor con El Kaabi. Quest'ultimo orchestra il contropiede, approfittando dello sfortunato scivolone di Casale. Difensore che, al 29', era andato a un passo dal primo gol in biancoceleste, rete annullata per una carica del biancoceleste sul portiere. La Lazio si riporta in vantaggio con Immobile che, dal dischetto, fredda Kardesler. Ma il penalty se l'è guadagnato, ancora una volta, Vecino: Aksoy, per anticiparlo, ha colpito la palla col braccio, sanzionato dall'arbitro con il tiro dagli 11 metri. L'ex Fiorentina è protagonista anche in occasione del terzo gol dei biancocelesti: il fraseggio con Luis Alberto è una magia, che fa in modo che la palla giunga direttamente a Pedro. Quella dello spagnolo è una splendida marcatura: la Lazio chiude il primo tempo 3-1.

PEDRITO ON FIRE - Vecino in forma, certo, ma non smette di convincere Pedro. Lo spagnolo mette la propria firma sul tabellino al 40', ma nei minuti precedenti aveva avuto almeno altre due volte la chance di andare in rete. Al 10' si libera, punta l'uomo e calcia da sinistra, costringendo Kardesler all'intervento; due minuti più tardi, ci prova da fuori area, sbattendo contro il corpo di Vranjes. L'ex Barcellona è una mina vagante, continuo pericolo per la difesa dell'Hatayspor, porta palla e s'infila in area, arrivando spesso e volentieri alla conclusione. Sarri lo tiene in campo fino al 45', quando lo sostituisce facendo entrare al suo posto Felipe Anderson. Sempre all'intervallo arrivano gli ingressi di Romagnoli e Basic, rispettivamente al posto di Casale e Vecino.

ALTRI DUE GOL - Entra Felipe Anderson in campo, e Luis Alberto si accende. Lo spagnolo, dopo esser andato in gol nell'amichevole contro il Galatasaray, dà segnali importanti anche quest'oggi, soprattutto nei secondi 45' di gioco: lancia magistralmente il brasiliano al 50' e al 53', in entrambi i casi si rende provvidenziale l'intervento di Kardesler. "Pipe" avrebbe così risposto al gol in apertura di Andreda, capace di sfruttare al massimo il cross da destra di Corecki. Al 61' altra tornata di cambi, con l'ingresso, tra gli altri, di Cancellieri. Il giovane attaccante non fa neanche in tempo a mettere piede in campo che si procura il secondo rigore della partita, quello che consente a Zaccagni di mettere la firma sul tabellino, alla voce marcatori. Il numero 9 della Lazio va vicino anche al gol, ben servito da Basic, ma la conclusione è fuori dallo specchio. "Manita" solamente rinviata, perché al 74' arriva la rete di Luka Romero, che neanche 10 minuti prima era entrato in campo: anticipa Oksuz, salta Kardesler e mette la palla in rete. Gli ultimi minuti trascorrono con la Lazio sempre pronta ad andare in gol, soprattutto con Cancellieri e Luka Romero. Si chiude la seconda amichevole, che vede anche Milinkovic avere un po' di minutaggio. Sarri aveva parlato del suo problema alla caviglia, ma le risposte in allenamento l'hanno rassicurato, convincendolo a mandarlo in campo (al 61', al posto di Luis Alberto). Anche il Sergente a disposizione quando ci avviciniamo, man mano, alla ripresa del campionato.

