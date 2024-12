Lazio, i convocati di Baroni contro il Parma: rosa con gli uomini contati

WEBTV PAGELLE LAZIO-LUDOGORETS: TCHAOUNA-NOSLIN, COSÌ NON BASTA. GIGOT DI CATTIVERIA MANDAS 6: Guarda praticamente la partita da lontano, deve impegnarsi giusto in un paio di uscite alte. MARUSIC 6: Il primo tempo a destra, la ripresa a sinistra. A prescindere è quello nella coppia che spinge meno. GIGOT 6,5: Aggressivo al massimo,... MANDAS 6: Guarda praticamente la partita da lontano, deve impegnarsi giusto in un paio di uscite alte. MARUSIC 6: Il primo tempo a destra, la ripresa a sinistra. A prescindere è quello nella coppia che spinge meno. GIGOT 6,5: Aggressivo al massimo,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | L'ARENA: "INCONTRO LOTITO - SETTI, BELAHYANE IN CHIUSURA!" CALCIOMERCATO LAZIO - "La Lazio pare voler stringere, in ampio anticipo, per Reda Belahyane". È quanto scrive l'edizione odierna de L'Arena riguardo a una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A, di cui vi avevamo anche già parlato... CALCIOMERCATO LAZIO - "La Lazio pare voler stringere, in ampio anticipo, per Reda Belahyane". È quanto scrive l'edizione odierna de L'Arena riguardo a una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A, di cui vi avevamo anche già parlato...