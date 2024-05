Lazio, i convocati di Tudor per l'Inter: torna Luis. Gila e Guendouzi...

TUTTOmercatoWEB.com

Torna Luis Alberto questa è la prima notizia che emerge dalla lista dei convocati diramata da Igor Tudor in vista della partita di questa sera, ore 18.00, contro l'Inter. Il tecnico croato, come aveva annunciato in conferenza stampa, ha apprezzato l'atteggiamento in settimana dello spagnolo e lo ha reinserito in squadra. Non si tratta, però, dell'unica nota lieta. Se da una parte, infatti, va segnalata la pesante assenza di Alessio Romagnoli per squalifica, dall'altra c'è il ritorno di Mario Gila che, dopo una settimana intera di allenamento, è pronto a scendere in campo per completare il terzetto difensivo. C'è anche Guendouzi, nonostante i due allenamenti saltati - con permesso - dopo la nascita della figlia. Di seguito la lista al completo.

Portieri: Mandas, Renzetti, Provedel.

Difensori: Pellegrini, Patric, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Rovella.

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, Gonzalez.