Lazio, i numeri di Provedel sono fantastici: tra clean sheet, parate e uscite alte...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il suo trasferimento alla Lazio non è stato accolto con lo stesso entusiasmo che hanno portato le sue parate. Ivan Provedel, arrivato a Roma per fare il secondo, almeno su carta, ha colto alla grandissima la sua chance in campionato (l'espulsione di Maximiano), per poi non uscire più dalla porta. Il suo 2022, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è stato fantastico: tra Spezia e Lazio si trova nella top 5 con più parate nell'anno solare (103), dietro solo Guglielmo Vicario (128), Lucasz Skorupski (107) Luigi Sepe (106), Lorenzo Montipò (105). Una delle specialità del classe 1994, inoltre, è l'uso dei pugni per respingere tiri e cross, tanto che sia nell'anno solare, con 41 interventi (parate più uscite), sia in questa stagione, con 9 respinte, è attualmente il portiere che ha usato di più questo genere di parata.

Se nelle passate stagioni le uscite alte erano un dramma per Strakosha, da quando è arrivato Provedel sono diventate un punto di forza della Lazio. Come nell'uso dei pugni, anche in questo caso il portiere biancoceleste eccelle. Sono 12 le uscite alte in questa stagione, a pari merito con Lorenzo Montipò del Verona. La Lazio, insomma, ha fatto un grande passo avanti scoprendo in Provedel il suo portiere titolare. Un portiere in grado di mantenere la porta inviolata per ben 9 volte, dimostrando con i numeri che aldilà di una difesa più solida degli altri anni, quest'anno i biancocelesti hanno anche un portiere di livello e che i clean sheet non sono un caso.