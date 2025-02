Lazio, i recuperi verso il Venezia: Patric ci prova, mentre Vecino...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'infermeria della Lazio si riempie e si svuota continuamente. Resta ai box Hysaj, infortunato a Cagliari per una lesione tra primo e secondo grado: ne avrà ancora per qualche settimana. Gli farà compagnia Castellanos, fermatosi contro il Napoli per un problema all'adduttore della coscia sinistra. Si teme la lesione muscolare.

Occhi puntati quindi sui recuperi di Patric e Vecino. Il primo è più avanti: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a breve riprenderà ad allenarsi con il resto della squadra e punta la convocazione contro il Venezia per sabato prossimo. Più cautela, invece, per il secondo, che potrebbe anche avere una settimana in più di stop per non affrettare i tempi e non rischiare nuove ricadute.