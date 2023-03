Lazio, i segreti di una difesa al top: tutti i numeri che premiano Sarri

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il Sarrismo non è solo sfrenato calcio spettacolo. Il Sarrismo è anche tattica e solidità difensiva, a quanto pare una delle specialità di questa Lazio così a immagine e somiglianza del suo mister. Basta pensare ai primi tempi, dove l'attenzione del reparto arretrato bancoceleste è ai massimi livelli: come riporta la rassegna di Radiosei, considerando solo i 45 minuti, grazie al lavoro della difesa, la Lazio sarebbe seconda a quota 49, a -3 dal Napoli capolista. Quello contro la Samp è stato il 20esimo cleen sheet in campionato su 24 partite disputate, valore che la rende prima a livello europeo (considerando i primi 5 campionati).

La situazione però cambia nella ripresa, poiché di queste 24 partite solo 13 si sono concluse senza subire gol e, considerando sempre i primi 5 campionati, solamente il Barcellona e la Juventus sono state in grado di fare meglio. Per quanto riguarda la striscia continua sono ben 6 partite consecutive senza subire gol. Contro il Napoli con la squalifica di Casale, Romagnoli farà coppia con Patric: i due hanno ottenuto 10 e 8 cleen sheet in questa Serie A.



Per quanto riguarda i 90 minuti, nella graduatoria della Serie A delle reti inviolate la Lazio è seconda solo alla Juventus (a 15) e precede il Napoli (12). A livello europeo i cleen sheet della Lazio (17) sono alle spalle di Manchester United e Barcellona, a quota 19 ma con più gare disputate. La squadra di Sarri non ha preso gol nel primo tempo in 20 delle 24 giornate di questa Serie A, un primato assoluto tra i primi 5 top campionati europei. A seguito del risultato contro la Samp, i biancocelesti hanno affiancato lo score dello scudetto del 1974 (riferendosi sempre alle 24 giornate disputate). La formazione di Maestrelli aveva realizzato 14 clean sheet, uno in più di adesso. Infine il record in assoluto in Serie A per la Lazio è stato raggiunto nel 2006-07: 18 volte a porta imbattuta dopo 38 giornate. In panchina c'era Delio Rossi.