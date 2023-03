Lazio, il 2023 ha cambiato Luis Alberto: i numeri del Mago

RASSEGNA STAMPA - "Non è che l'ho convinto, lui sa quello che chiedo e a un certo punto della stagione l'ho visto allenarsi in maniera diversa con una determinazione che non avevo visto prima. Sono contento che con questo modo di allenarsi sta vivendo un periodo straordinario". Maurizio Sarri ha incoronato così Luis Alberto dopo il match con la Sampdoria. Il centrocampista spagnolo è l'assoluta arma in più di questa Lazio nel 2023. Se Immobile è stato spesso ai box, il vero Milinkovic non si vede da ottobre, Zaccagni e Felipe Anderson sembrano aver perso il cinismo sotto porta, l'andaluso è il migliore per rendimento. Magico con il pallone tra i piedi, prezioso in fase di non possesso ed è forse questa la caratteristica che gli ha fatto fare il salto di qualità. DA potenziale mina vagante, il numero 10 si è trasformato in un soldato del Comandante. Alla solita qualità, con cui si può permettere gol come quello decisivo contro la Sampdoria (il sesto stagionale), Luis ha aggiunto una grande applicazione. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, non sarà uno di quelli che corre di più (9,5 km medi percorsi), ma adesso di certo lo fa con intelligenza. Nel 2023 è il centrocampista più utilizzato (1109 minuti) con 13 presenze, tutte da titolare, su 15 gare ufficiali e nessun subentro come invece avveniva nella prima parte di stagione. Gli unici forfait del nuovo anno sono stati l'andata col Cluj (per riposo) e l'esordio col Lecce, quando tutti pensavano all'ennesimo mal di pancia. A fermare il numero 10 era stato invece un versamento al ginocchio, cancellato subito contro l'Empoli grazie al 60° assist con la maglia della Lazio. Si è trattato del 50° in Serie A, al quale si è aggiunto quello col Milan certificando numeri unici dal 2016. Due perle per i compagni e altre due con cui si è messo in proprio, e poco importa del rigore sbagliato a Salerno. Adesso c'è Il Bologna, una sfida da non sottovalutare per la Lazio che continua a lottare per un posto in Champions League. Con un Luis Alberto così si può sognare in grande.