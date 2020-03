Lazio, il brindisi di Luis Alberto: "Ai medici e alla morte del Coronavirus" - VD

Luis Alberto e l’emergenza Coronavirus, ecco come non pensarci. Lo spagnolo della Lazio è a Roma da solo. Su Facebook ha postato un video per l’amico Pepe. Scherza con una birra e con del Nesquik immaginando di essere in una spiaggia. Cappellino, occhiali da sole e musica: “Amico mio, sto in una spiaggia di Roma, ci beviamo una birretta. Io brindo da solo. Ovviamente la bevo, mica resta così! Brindo ai medici, a chi sta lavorando, alla polizia e alla morte del Coronavirus. Non ho nessun dolce, qui ho solo un po' di cacao. Un abbraccio a tutti”. La scenetta è venuta benissimo, Luis ha omaggiato tutto il personale medico e non solo. Il Coronavirus lo sta tenendo lontano dalla sua famiglia e dal calcio: il dieci della Lazio non vede l’ora di tornare alla normalità.

Pubblicato il 22/03 alle ore 20:06