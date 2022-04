Lazio, il calendario di aprile: per Sarri c'è anche un big match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALENDARIO LAZIO - Dopo il derby perso in quel modo la Lazio poteva subire il contraccolpo psicologico e invece ha reagito e superato il primo ostacolo di aprile, il Sassuolo, vincendo e offrendo una prestazione all'altezza. Sarri però non si accontenta, vuole che la squadra giochi al massimo da qui alla fine le partite che restano per centrare almeno l'obiettivo minimo dell'Europa League. Prossimo step il Genoa in trasferta il 10 aprile, poi all'Olimpico arriveranno il Torino (16 aprile) e una settimana dopo il Milan (data e orario da definire) per sfruttare la cornice casalinga e il rumore del tifo biancoceleste. Gli impegni di aprile diranno molto sulle reali ambizioni di fine campionato della Lazio.

Lazio, col Genoa occhio ai diffidati: in tre a rischio per il Torino

