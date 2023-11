Lazio, il campione di pallavolo Huber: "Al derby ci sarò! Sono laziale per papà..."

La pallavolo come sport, il calcio, ma soprattutto la Lazio, come passione. Norbert Huber, pallavolista polacco dello Jastrzębski Węgiel, sarà presente al derby di domenica per sostenere la squadra di Maurizio Sarri nella stracittadina. Nato nel 1998 vanta già un palmarès con i fiocchi. In 'soli' sei anni di carriera il centrale ha alzato al cielo un campionato polacco, due coppe di Polonia, mentre a livello internazionale due volte la Champions League con il club e l'ultimo Europeo da protagonista con la propria Nazionale, ottenendo anche il premio di miglior giocatore nel suo ruolo in tutta la competizione. La sua fede è ormai nota, sul proprio profilo Instagram spesso e volentieri si è mostrato con la maglia biancoceleste indosso, ma com’è nato il tutto? Come un ragazzo nato a Brzozów, in Polonia, si è potuto innamorare della Lazio? Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni Huber ha svelato l’arcano, raccontando anche le sue emozioni in vista della partita contro la Roma.

Come nasce la tua passione per la Lazio?

"Fin da piccolo i miei genitori hanno instillato nel mio sangue l'amore per la Lazio, negli anni '90 e 2000 lavoravano a Roma. Gran parte della mia famiglia in quel periodo lavorava lì e la Lazio è sempre stata parte della mia famiglia. Ricordo che la mia prima maglia fu quella di Crespo".

Sarai a Roma per il derby?

"Sì, certo! Finalmente ho l'agenda libera e quindi la possibilità di riposarmi. Sono davvero felice di poter venire a Roma per il derby Della Capitale e fare parte del pubblico laziale per la partita di domenica sera!".

Cosa significa per te il derby? Quali sono i tuoi sentimenti riguardo questa partita?

"In passato ogni anno guardavo le partite in tv con mio papà, anche lui tifoso biancoceleste. Nel mio lavoro è difficile trovare il momento giusto per venire a giocare a Roma, perché di solito abbiamo molte partite nel campionato polacco di pallavolo. Quindi sono davvero felice che potrà vedere partita dal vivo. Posso dire che sarà uno dei giorni e dei momenti più belli della mia vita".

Qual è il giocatore della Lazio a cui sei più legato?

"Non sarò originale, ma dico 'The King', Ciro. Sicuramente, però mi impressionano anche Provedel come portiere e ovviamente Luis Alberto. Chi vorrei vedere nella pallovolo? Tutti!".