Lazio, il Carnevale frena la trasferta: il caso di Venezia come quello di Amsterdam

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mentre Baroni medita sugli uomini giusti da schierare al Penzo, i tifosi della Lazio attendono di sapere se saranno o meno ammessi nell'impianto dei lagunari. Come ribadisce infatti l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è tanta confusione e incertezza sulla questione biglietti, per i quali non si sa neanche l'ipotetico orario per l'apertura delle vendite (effettuabili solo per chi ha tessera del tifoso). Oggi alle 10 è in programma la riunione del GOS per dibattere sulla questione che non riguarda problemi di ordine pubblico ma la concomitanza della gara con il Carnevale che attira in città migliaia di turisti. La gestione del flusso dei tifosi quindi potrebbe essere complicata. Un enorme disagio per i supporters biancocelesti che si trovano nuovamente nel limbo di una decisione da parte di terzi a pochissimi giorni dall'evento partita, esattamente come successe per la gara ad Amsterdam contro l'Ajax.

Intanto, per la gara di Coppa Italia con l'Inter a San Siro, sono 700 al momento i biglitti acquistati sui 4361 messi a disposizione dalla società nerazzurra per quanto riguarda il settore ospiti.