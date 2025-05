Lazio, il "caso" Nuno Tavares: continui infortuni e un futuro tutto da capire

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares è un grosso punto interrogativo in questa Lazio. Solitario si, ma un vero treno sulla fascia, almeno fino a fine ottobre. Poi qualcosa è iniziato a mancare. Minore corsa, più infortuni, arrivati a quota 7 e gli assist rimasti a quota 8. Poi la paura di farsi male ha superato tutto il resto, si è fermato ai box, ha provato a rigiocare e si è rifermato. Un loop infinito.

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Nuno dopo il Bodo non si è più ripreso e ancora oggi il portoghese si allena a parte, in palestra o fa un differenziato. Con tutta probabilità resterà fuori dai convocati anche per il match contro l'Inter, come successo già per Lazio-Juve. Alla luce della situazione attuale, ci sarà sicuramente da valutare quale sarà il futuro del terzino.

Lotito ha già avviato le trattative per riscattarlo anticipatamente dell'Arsenal e potrebbe arrivare l'annuncio già ad inizio giugno in concomitanza con la finestra di mercato extra. L'intenzione del Patron è anche quella di valutare eventuali offerte, così da avere tempo per cercare un sostituto. Stessi dubbi, stesso ruolo: Pellegrini sarà riscattato per 4 milioni ma è sulla lista di chi potrebbe uscire.

