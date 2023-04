Lazio, il club ricorda Giorgio Chinaglia a undici anni dalla morte - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A undici anni di distanza il "grido di battaglia" non si è spento. Il ricordo di Giorgio Chinaglia è vivo e viene tramandato di generazione in generazione. Long John, eroe del primo scudetto biancoceleste nel 1974, scomparve il 1 aprile 2012 lasciando un vuoto enorme nei laziali. Pochi giorni dopo quel terribile momento, il 7 aprile, si giocò Lazio - Napoli all'Olimpico, con tutto lo stadio pronto ad omaggiarlo. I tifosi lo hanno amato per la sua irriverenza genuina e il suo amore incondizionato per questi colori che lo hanno portato a essere il presidente del club dal 1983 al 1986. Sui canali social ufficiali dei capitolini è apparso un post in sua memoria.