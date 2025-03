Lazio, il Corriere dello Sport omaggia Pedro in prima pagina: "Urlazio!" - FOTO

RASSEGNA STAMPA - Un urlo nel finale che ha fatto tremare Milano. Una gioia che ha invaso la Capitale. Il gol di Pedro è la fine di un incubo per la Lazio. È la terza volta in 35 anni che San Siro si svuota nel silenzio assordante rossonero e tra l'estasi dei biancoceleste. La Lazio domina, gioca, crea, ma sbaglia troppo e rischia di pagarne le conseguenze quando nel finale subisce l'1-1 di Chukwueze che annulla il vantaggio di Zaccagni. Ogni speranza sembrava spazzata via, il risultato propendeva verso il pareggio, ma nel recupero si accende Isaksen, lo stende Maignan e il grande campione, la leggenda, non sbaglia quando viene chiamato a fare la differenza dagli undici metri.

URLAZIO - Un urlo di gioia in un finale al cardiopalma. Un "Urlazio" come titola Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano, con un bel gioco di parole e stampando Pedro in prima in pagina. Il Benjamin Button della Lazio, capace all'età di 37 anni di raggiungere la doppia cifra stagione, eguagliando Mattia Zaccagni.

DOPPIA CIFRA - Dieci gol con il rigore calciato ieri, freddo, glaciale nello spiazzare il portiere del Milan. Sei di questi sono in campionato, quattro in Europa League e ci aggiungiamo anche quattro assist per completare un'opera d'arte tra le più belle mai passate nella Capitale. Dall'urlo di Munch, all'urlo di Pedro. Entrambi hanno fatto la storia, ma solo uno ha riportato i tre punti a San Siro.