Lazio, il discorso del presidente Lotito per caricare la squadra

Si sono presentati in 500 ieri fuori dalle mura di Formello per caricare la Lazio in vista della partenza alla volta di Bergamo. Una dose di adrenalina forte, soprattutto dopo quasi quattro mesi di stop. Non solo i tifosi però, già mister Inzaghi aveva preparato la squadra e ieri alle parole del tecnico si sono aggiunte anche quelle del patron Claudio Lotito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei intorno alle 16:30 il presidente ha incontrato la squadra nella sala conferenze. Poche ma significative parole: massimo impegno e responsabilità per continuare a inseguire un sogno.

