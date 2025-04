Lazio, il Flaminio fa volare il titolo in Borsa: il rialzo è straordinario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella serata di ieri, la Giunta comunale di Roma, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, ha respinto il progetto presentato dalla Roma Nuoto per la riqualificazione dello stadio Flaminio, negandogli lo status di pubblico interesse. Una decisione che, di fatto, apre la strada all’iniziativa proposta dalla Lazio del presidente Claudio Lotito.

Il Comune ha motivato la sua bocciatura in cinque punti principali. Il primo è stato particolarmente significativo: «La proposta non restituisce alla città la funzione primaria per la quale l’impianto sportivo è stato progettato e, cioè, quella di Stadio». Un messaggio chiaro su quella che dev’essere, secondo l’amministrazione, la destinazione d’uso dell’impianto progettato dai fratelli Nervi.

Mentre si attende ora che il Campidoglio si esprima ufficialmente sul piano biancoceleste, la notizia del no al progetto Roma Nuoto ha avuto immediate ripercussioni in Borsa. Il titolo della Lazio ha infatti registrato un netto rialzo a Piazza Affari.

In una giornata difficile per i mercati, influenzata anche dai dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump, con il FTSE MIB in calo del 3,3%, il titolo biancoceleste è salito di quasi il 5%. Le azioni hanno toccato quota 0,8280 euro, in crescita rispetto alla chiusura del giorno precedente (0,7760 euro), portando la capitalizzazione di mercato della società a 55,82 milioni di euro.