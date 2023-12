Lazio, il fratello di Mihajlovic sarà all'Olimpico: ma non come ospite della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel giorno dell'anniversario della morte di Sinisa Mihajlovic a creare polemica sono state le dichiarazioni social della moglie Arianna e della figlia Viktorija, entrambe volte a specificare che l'unica società a essersi mossa per garantirsi la loro presenza allo stadio è stato il Bologna. Delle parole che vanno nella direzione opposta rispetto a quanto dichiarato dal presidente Claudio Lotito e quanto scritto nel comunicato ufficiale emesso ieri della Lazio. In quest'ultimo, in particolar modo, veniva sottolineata la presenza allo Stadio della famiglia Mihajlovic e del fratello di Sinisa, Drazen. Secondo quanto appreso da fonti dirette, però, nessuno di questi sarebbe stato invitato dalla società biancoceleste. Drazen, infatti, prenderà parte alla festa di questa sera insieme al nipote Miroslav, uno dei figli di Sinisa, (non a Bologna per motivi lavorativi) in qualità di tifosi, pagando quindi il tagliando nel settore dell'impianto da loro preferito e non come ospiti dei biancocelesti.

