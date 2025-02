Lazio, il rientro di Vecino e Patric tra Napoli e Venezia: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il calvario è quasi finito. Superati i rispettivi infortuni, ora bisogna ritrovare la condizione atletica. Patric e Vecino sono sempre più vicini al rientro: il primo ci prova anche per il Napoli, il secondo invece per il Venezia nella giornata successiva. Si tratta di tempi indicativi, lo staff a Formello non ha intenzione di correre rischi accelerando i tempi, come riportato da Il Corriere dello Sport.

La loro presenza o meno in panchina nelle prossime partite dipenderà dalle prove degli allenamenti in settimana. Patric in particolare è più avanti rispetto al compagno e ha più chance di Vecino di essere convocato contro il Napoli. Finora ha lavorato solo a parte in maniera differenziata: parte atletica, esercitazioni con e senza pallone. Se non dovesse farcelo per sabato, tornerà contro il Venezia.