Lazio, il ritorno di Ciro: il bomber è alla ricerca dell'ennesimo record

Lecce - Lazio non è solo la prima partita del 2023 per i biancocelesti. Lecce - Lazio è il ritorno di Ciro, indispensabile per Sarri e per il resto della squadra. La sua imprescindibilità è stata chiara soprattutto contro Salernitana, Feyenoord e Juventus: solo 7 gol in 7 partite, con la retrocessione in Conference e con le sole 3 vittorie in campionato. Come riporta la rassegna di Radiosei, Immobile ha utilizzato al massimo questa sosta per il Mondiale per farsi trovare al 100% per la ripresa del campionato. A Lecce non ha mai segnato, è l'unico stadio in Serie A in cui non l'ha fatto, ma lì siglò il suo primo gol da professionista con la maglia del Siena nell'ottobre del 2010. Dopo sono stati record su record, classifiche di capocannoniere vinte una dopo l'altra: ci riproverà anche quest'anno per tentare di eguagliare Nordahl col quinto titolo. Osimhen è a soli 3 scalini più in alto.