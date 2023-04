Lazio, il vero Immobile per lo scatto Champions: Sarri lo aspetta. E col Monza...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il vero Immobile per lo scatto Champions. Se lo augura Sarri, che vuole rilanciarlo ma con gradualità. Non è poco a undici tappe dal traguardo, a patto di non perderlo di nuovo. Si allena col gruppo da martedì, bisognerà valutarne sforzo e rodaggio. Sono pronosticabili contro il Monza sessanta o settanta minuti. In condizione, Immobile sarebbe una garanzia in prospettiva volata. Un volano per riacquistare pericolosità e profondità negli ultimi venti metri, il maggior difetto della Lazio in tempi recenti. La difesa, riporta la rassegna stampa di Radiosei, gli ha consentito di capitalizzare al massimo il fatturato offensivo, crollato di colpo. Così è salito al secondo posto.

Un vero miracolo realizzato nella peggior stagione di Ciro da quando indossa la maglia della Lazio. Si contano 20 presenze in 27 giornate, quelle effettive sarebbero quattro in meno. È mancato in sette sfide di Serie A, di fatto non c'è praticamente mai stato nel nuovo anno. Il gol contro il Lecce, la doppietta a Salerno, poi un nuovo stop. Ora è pronto a tornare con un innegabile vantaggio: preparare e giocare una partita a settimana, una grande notizia considerando lo stress psicofisico a cui si è sottoposto nelle ultime due stagioni. Da inizio campionato, Sarri l'ha avuto a tempo pieno solo in 16 sfide su 27. Alla nona giornata era in testa alla classifica marcatori con 6 reti accanto ad Arnautovic, nelle successive 18 sfide ha realizzato solo 3 gol.

Tutto è cominciato nel maggio 2022, quando riportò una microfrattura al malleolo: due mesi di stop, i dolori avvertiti alla caviglia durante il ritiro di Auronzo. È possibile che abbia compensato quei fastidi scaricando sui muscoli e assumendo una postura sbagliata. Lo staff medico della Lazio ha cercato di studiare la natura degli infortuni. Immobile, a 33 anni, ha bisogno di cicli regolari di recupero e allenamenti. È integro, possiede esplosività e forza muscolare per essere competitivo a lungo. E ora è pronto a tornare più carico che mai.

