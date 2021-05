Lazio, il weekend della verità per Inzaghi: prima il Sassuolo, poi la scelta sul futuro

Lazio-Inzaghi, è giunta l'ora della verità. La trasferta di Sassuolo, valida per la 38esima giornata di Serie A, potrebbe essere l'ultima apparizione sulla panchina biancoceleste per il mister piacentino. Dopo l'impegno con i neroverdi, sarà il momento di prendere una decisione sul futuro. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, l'incontro tra Lotito e Inzaghi è previsto tra lunedì e martedì. Sarà un vero e proprio confronto a bocce ferme per capire la volontà del tecnico e della società. Sono tanti i club alla finestra che attendono la scelta di Simone, uno su tutti la Juventus che potrebbe sceglierlo per il dopo Pirlo. Intanto, la dirigenza biancoceleste si tutela e ha già aperto il casting per la panchina: i nomi più gettonati sono quelli di Mihajlovic e Gattuso