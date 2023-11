Lazio, Immobile a Sky: "Il gol scaccia tutto. Bello festeggiare con la nostra gente"

La Lazio batte il Feyenoord di misura e si riprende il secondo posto nel girone. Al termine del match all’Olimpico, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Ciro Immobile. Le sue parole: “Credo che sia un gol importante, in un momento importante non tanto facile per noi sia in campionato sia in Champions. Il nostro girone fa da padrone all’equilibrio e credo che sarà così fino alla fine. Noi abbiamo un'altra partita in casa da poter sfruttare al massimo e poi andarci a giocare, credo, la qualificazione a Madrid. Spero che questa vittoria ci dia il morale giusto anche per il campionato"

"Gol? Serviva per scacciare tutto, per quanto riguarda la mia situazione. Sempre bello segnare e poterlo fare quando la squadra arriva alla vittoria. Stasera è arrivato un gol molto importante per la squadra, per via della vittoria, ma anche per me. Duecento gol sono un traguardo davvero bellissimo ed è stato bello festeggiarlo così davanti alla nostra gente. Voci sull'Arabia? Sono momenti in cui quando le cose vanno male si butta tutto nel calderone, non si capisce bene poi la realtà della situazione. Il calcio è cosi, vive dei momenti di alti e basii e noi dobbiamo essere bravi. Chi è più equilibrato, la vince. È questa la morale. Sono davvero felice per il gol, è arrivato in un momento difficile per ma ma non il più difficile che ho vissuto qui. Quando poi inizi a avanzare con l'età, si sentono a parte le critiche anche le cose che non si può più giocare arrivati a una certa età. Questa è la cosa che infastidisce ancora di più quando stai bene fisicamente"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE