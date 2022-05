Lazio, Immobile ancora capocannoniere: i ringraziamenti social del capitano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oltre a essere stato premiato come miglior attaccante di questa Serie A, Ciro Immobile è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di capocannoniere del campionato. Un altro traguardo incredibile per il bomber della Lazio che, a suon di gol e prestazioni, ha coronato un'altra grande stagione con addosso stampata la maglietta biancoceleste. Il capitano ci ha tenuto ha ringraziare tutti per i nuovi obiettivi raggiunti tramite i suoi canali socia. Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram: "A Mia moglie ed ai miei figli, alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, al mister e al suo staff, ai tifosi, a tutto il mondo Lazio e alla gente che lavora dietro le quinte ma che ci fa sentire speciali. GRAZIE. Siamo a 4 senza di voi non ce l’avrei mai fatta".

