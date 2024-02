Lazio, Immobile contro Castellanos: è sfida totale tra i due

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il dubbio tra Immobile e Castellanos è una dilemma che Sarri sperava di avere, ma in ben altre condizioni. Il tecnico toscano, quando l'argentino ha raggiunto il ritiro di Auronzo e Immobile si era deciso a restare, incrociava le dita affinché potesse avere a disposizione due bomber da alternare, attaccanti con caratteristiche differenti da poter schierare in base al tipo di partita da are e all'avversario che affrontava. Le cose, però, non hanno preso il verso giusto.

A febbraio il Taty conta solo 2 gol, sfortunato contro il Napoli per una questione di centimetri, vuole aumentare il suo bottino, ma le difficoltà sotto rete sono parse evidenti. Ciro non ha più lo stesso piglio di prima. È ancora lui il miglior bomber della Lazio, ma tra problemi fisici e una lucidità che inizia a tradirlo fatica a inventarsi reti che qualche anno fa avrebbe fatto senza troppe preoccupazioni. Attenzione, però. La responsabilità non può essere solo la loro. In questa stagione le difficoltà offensive della Lazio sono evidenti anche nello scarso rendimento di esterni e centrocampisti.

Raramente abbiamo visto la palla giusta, quella giocata decisiva per mandare in porta uno dei due centravanti, insomma semplificargli la vita. Una delle ultime volte era stata proprio all'andata, quando Felipe Anderson con un cross impeccabile metteva Castellanos in condizione di dover solo spingere quel pallone in rete. In quel periodo Immobile era infortunato, oggi torna dalla squalifica. Cosa farà Sarri? Opterà per i 198 gol in Serie A, perdendo qualcosa dal punto di vista tecnico o punterà ancora sul suo numero 19 sperando che possa sbloccarsi?