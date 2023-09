Lazio, Immobile cuore della squadra: il gol, il palo e poi le scuse

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ha ritrovato il gol che gli mancava dalla prima giornata di Serie A. Nella partita contro il Monza, terminata 1-1, Immobile ha segnato la 198° rete con la maglia della Lazio, la 196° nel massimo campionato italiano. Il bomber torna sul tabellino e, in una serata cupa come quella dell'Olimpico, questa notizia offre un bagliore di speranza. Via i brutti pensieri e le difficoltà per Ciro, almeno a livello personale. Immobile è ancora quell'attaccante capace di fare la differenza e di regalare notti magiche: ieri sera il palo gli ha evitato la doppietta, il gol del 2-1. Un episodio simile era già successo a Lecce. In quella circostanza, Immobile aveva colpito la traversa con il risultato a favore di 1-0: pochi minuti dopo la squadra di D'Aversa ha segnato due gol in rapida successione garantendosi la vittoria. Oggi, come quella sera, l'umore è nero in casa Lazio.

Al termine della partita i fischi assordanti dell'Olimpico sono stati significativi, poi la squadra chiamata ad andare sotto la Curva Nord per un confronto, prima di essere caricata in vista delle prossime e decisive uscite. In una notte che avrebbe potuto aiutare Immobile a superare le difficoltà mentali, il risultato rischia di compromettere tutto. A fare il suo gioco, però, potranno essere la consapevolezza del suo valore, il suo carattere e il suo cuore. Ciro, come riporta il Corriere dello Sport, ha sempre affrontato di petto e a testa alta le problematiche. Anche ieri sera, dopo il triplice fischio, è andato a metterci la faccia insieme a Luis Alberto. I due si sono avvicinati alla curva, hanno dato le loro spiegazioni e si sono scusati per un inizio di campionato che, ad oggi, è drammatico. Ancora una volta, da vero capitano, ha il compito di accollarsi le responsabilità: aiutare Sarri nel gestire un momento così complicato e caricarsi la squadra sulle spalle.