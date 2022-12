Lazio, Immobile e il quinto titolo di capocannoniere: una storia possibile

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La lunga assenza dai campi ha sicuramente fatto perdere terreno a Ciro Immobile in termini realizzativi. Prima dell'infortunio era riuscito a mettere a segno 6 gol in campionato. Un bottino in linea con le partite disputate che però poteva essere incrementato se non fosse stato per il problema al bicipite femorale sinistro. Per sua fortuna però i bomber rivali non hanno fatto terra bruciata. Quindi da gennaio Ciro può ancora raggiungerli e superarli. Al momento davanti a lui ci sono Osimhen a quota 9, Arnautovic a 8 e il trio Lautaro Martinez, Lookman e Nzola a 7. A pari merito invece troviamo Dzeko, Dia, Beto, Leao, Vlahovic e Kvaratskhelia. Insomma è in piena bagarre con una concorrenza quanto mai agguerrita. La possibilità di scrivere la storia ed eguagliare il record di Nordahl vincitore della classifica cannonieri per 5 volte non è di certo un'impresa semplice, ma nemmeno impossibile. Farlo in una stagione in cui i problemi fisici lo hanno tenuto ai box per più di qualche gara andrebbe ad impreziosire ancor di più la sua già straordinaria carriera. Uno stimolo in più mettere a segno più gol possibili da qui al termine del campionato anche perché dalle sue marcature passano le speranze di qualificazione in Champions League della Lazio.