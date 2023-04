Lazio, Immobile è tornato già in gol: "Nulla può fermare un re" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inarrestabile. Non è bastato il trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola. Ciro Immobile non si ferma davanti a niente tanto che oggi è tornato in campo ad allenarsi, e non proprio in maniera blanda. Prima una corsa differenziata e poi qualche esercitazione con il pallone, seguiti da tiri in porta. A testimoniare il tutto, è stata la società biancoceleste a mezzo social che su Tiktok ha pubblicato un video in cui Immobile calcia il pallone e corre in mezzo al campo, tra circuiti e scatti: "Metti solo quelli in cui ho fatto gol, eh!", ha chiesto il capitano della Lazio. E la società celebra ancora una volta l'animo da guerriero di Ciro: "Nulla può fermare un re!".