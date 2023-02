Lazio, Immobile e un rientro "studiato": ecco la tabella per non rischiare più

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri, per ritrovare l'attacco, dovrà rilanciare Immobile, la punta di diamante e, probabilmente, l'unico insostituibile della squadra. Ecco perché, da qui alla fine della stagione, andrà gestito, evitando gli sforzi, allenandolo se possibile e concedendogli un recupero fisiologico. Dopo l'ultimo infortunio muscolare, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo staff medico ha predisposto una tabella condivisa con Sarri e col giocatore. Venti minuti con la Fiorentina, un tempo con la Juve, un'ora lunedì a Verona. Immobile terrà il campo per sessanta minuti e poi, quasi certamente, uscirà: non è ancora pronto per reggerne novanta. Nel 2022 Ciro si è allenato pochissimo. Tra maggio e giugno due mesi di stop per una microfrattura al malleolo. Ha ripreso a luglio, il 22 settembre primo stop muscolare, replicato il 16 ottobre e lo stiramento in Mapei, quando ormai era entrato in condizione dopo la preparazione di dicembre. Un trend sfortunato, che va modificato il prima possibile. La Lazio ne è consapevole, e la tabella messa a punto è l'ennesima conferma.

