Lazio, Immobile e Zaccagni tifosi "doc": il loro 2023 inizia così - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Scatenati come non mai, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. I due biancocelesti si sono riuniti per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno e lo hanno fatto ballando e cantando rendendosi protagonisti indiscussi della serata. Sulle note di “Free From Desire” il capitano e il suo braccio sinistro si sono presi la scena: microfono in mano e, come i tifosi allo stadio, hanno intonato “Lazio is on fire” coinvolgendo tutti i presenti. A dimostrazione di quanto la Lazio e la sua gente gli siano entrati nel cuore, sono sempre più innamorati della maglia che indossano.

