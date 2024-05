Lazio, Immobile, parla la moglie: "Anno complicato, ma qui siamo a casa!"

TUTTOmercatoWEB.com

Resta o non resta? È la domanda che tutti continuano a farsi nonostante la risposta sia arrivata molte volte. Il timore che Ciro Immobile possa lasciare la Lazio è alto, anche dopo una stagione non idilliaca. Contro il Sassuolo, d'altronde, si è conclusa la stagione meno prolifica del capitano biancoceleste, ma probabilmente anche la più difficili anche per altri aspetti. Intervenuta ai microfoni di Chi, la moglie Jessica Melena ha sottolineato i problemi calcistici del marito, ribadendo però la volontà di restare nella Capitale: "Abbiamo passato momenti difficili, ma non legati al rapporto tra di noi. Come gli infortuni: nell'ultimo anno Ciro ha giocato meno, è stato un periodo complicato, ma aveva la famiglia, cercavamo di risollevarlo. Futuro? Siamo qui da più di 7 anni, abbiamo messo le radici, per me Roma è casa. La città ci vuole bene, Ciro è amato, super amato, si ferma sempre con tutti a fare le foto, anche se ha i bambini in braccio o stiamo mangiando. Ma non è un problema: Ciro è fatto così. È generoso, solare. Il principe azzurro".