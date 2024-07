Lazio, Immobile prepara i saluti: è rebus sulla formula. E Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si attende solo la firma che ufficializzi il trasferimento, poi Ciro Immobile lascerà per sempre la Lazio e ripartirà dal Besiktas. Ieri sera l’incontro con i dirigenti del club turco, una cena nel cuore della Capitale per definire i dettagli e stipulare i contratti da firmare. Nelle carte della società capitolina, riporta il Corriere dello Sport, erano contenute le rinunce dell’attaccante allo stipendio di giugno e ai vari premi. Il capitano biancoceleste, ormai ex, aspetta il via libera per poter raggiungere i nuovi compagni in ritiro a Maribor, in Slovenia, ma prima però dovrebbe salutare il popolo laziale.

Il giocatore era intenzionato a dire addio organizzando una conferenza stampa in solitaria che si sarebbe dovuta tenere ieri a Formello, poi svanita. In alternativa, aveva valutato l’idea di un video da pubblicare sui social ufficiali del club che però non è stato pubblicato. Lotito vuole officiare il congedo e dunque, la possibilità di una conferenza congiunta resta viva. Tutto però si vedrà appena l’operazione si concluderà.

