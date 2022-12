Lazio, Immobile può diventare il migliore: i record da battere nel 2023

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 2023 in Serie A porta con sé molte curiosità, soprattutto dopo l'anomala sosta per i Mondiali andati in scena in quel del Qatar. Per qualcuno rappresenta l'anno del rilancio, l'occasione per mettersi alle spalle un brutto 2022 e ripartire più forte; per altri, invece, è la chance per confermare quanto di ottimo messo in mostra. L'attaccante della Lazio Ciro Immobile appartiene a quest'ultima categoria, quella di coloro che per anni e anni hanno mostrato cose incredibili e, anche in quello che verrà, vogliono confermare l'ottimo rendimento. In particolar modo 'The King' ha intenzione di migliorare la sua prima parte di stagione, leggermente al rilento a causa dei molteplici infortuni, ma in cui ha pur sempre realizzato 6 gol. L'obiettivo del bomber biancoceleste nel 2023 è quello di eguagliare o realizzare nuovi record, prendendosi il primo posto assoluto nella storia della Serie A. Uno di quelli maggiormente alla portata è la vittoria della quinta classifica marcatori, raggiungendo un mostro sacro come Gunnar Nordahl. Attualmente Osimhen la comanda con 9 reti, Immobile è a 3 lunghezze di distanza, ma se dovesse tornare a giocare e segnare con i suoi ritmi, sarebbe in grado di colmarla e lanciarsi verso il record. Ritmi che lo rendono un bomber spietato, dalla media gol incredibile.

CLASSIFICHE ALL TIME - Anche per questo Immobile ha segnato sull'agenda del 2023 un altro obiettivo: quello di avvicinare il podio della classifica marcatori all time della Serie A. Attualmente Ciro ha realizzato 188 gol nel massimo campionato italiano. Tra lui e, ancora una volta, Gunnar Nordahl (225 gol) ci sono ben tre giocatori, ma tutti alla portata del capitano della Lazio: Kurt Hamrin (190 gol), Baggio (205 gol) e Di Natale (209 gol). Se raggiungere il primo, a meno di imprevisti, dovrebbe essere un gioco da ragazzi; per raggiungere quota 210 marcature servirà uno sforzo più importante, ma pur sempre alla portata di Immobile. Per concludere l'agenda del bomber più prolifico nella storia della Lazio c'è un altro record ancora da battere, ma racchiuso all'interno dell'ambiente biancoceleste. Se, infatti, Immobile segnerà sei gol nei prossimi impegni di Coppa Italia, potrà eguagliare Bruno Giordano nella classifica del più grande marcatore della Lazio nelle coppe nazionali. Il 2023 è alle porte, Immobile ora è di nuovo a disposizione, ma soprattutto carico per tornare a segnare come solo lui sa fare. L'anno che verrà potrà essere quello della storia, Ciro ci crede.