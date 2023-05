Lazio, Immobile riprende la squadra per mano e mira un altro obiettivo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una stagione maledetta, nessuno era abituato a vedere un Ciro Immobile così. Continui infortuni, quell'incidente che l'ha comprensibilmente atterrato moralmente. Ma la forza di un grande atleta, oltre che un grande uomo, sta proprio nel rialzarsi dopo essere caduti e di mostrare al destino che non è lui a comandare. Come riporta la rassegna di Radiosei, dopo lo sfogo post Lecce, sfida durante la quale è tornato a gol all'Olimpico che gli mancava da settembre (e contro l'Udinese dall'aprile del 2018), si è rimboccato le maniche e si è ovviamente messo a disposizione della squadra, cercando di lasciare da parte le diverse difficoltà per tornare ad essere incisivo. Contro l'Udinese ha segnato dieci gol in tutta la sua carriera finora e ha messo nel mirino l'obiettivo 200 gol con la maglia della Lazio che potrebbe raggiungere già in questo finale di stagione. Dall'annata 2004-05 solo Di Natale (255 partecipazioni con l’Udinese) e Totti (244 con la Roma) hanno sfondato il muro giocando con una singola squadra. Anche se sfortunatamente dovesse fermarsi a 199 però, per la settima stagione di fila avrebbe comunque messo a segno 15 reti in campionato.