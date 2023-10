Lazio, Immobile risponde ai tifosi: "Per quelli veri" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

"Se si possono mettere in discussione otto anni di Lazio? A quanto pare sì. Ma solo per alcuni, perché poi anche domenica gli striscioni della Nord e della Maestrelli mi hanno emozionato, mostrandomi il loro sostengo in un momento delicato. Stagione più difficile sempre? No. Il primo anno forse è stato il più complicato perché il mio popolo doveva imparare a conoscermi e diceva di tutto. Ora c'è solo una piccola parte della gente, che non so nemmeno se definire veri tifosi della Lazio, che mi contesta. Non credo che il vero laziale possa dirmi qualcosa, non ci credo". Così, Ciro Immobile ha tuonato in un'intervista che vi abbiamo riportato, rilasciata a Il Messaggero. Il bomber biancoceleste ha svelato di essere un po' ferito, di esserci rimasto male che i tifosi non abbiano apprezzato il gesto fatto da lui questa estate quando ha rifiutato le proposte provenienti dall'Arabia Saudita. Dopo che nei social, in molti hanno espresso il proprio malcontento, Immobile ha ripreso lo striscione della Nord di Lazio-Atalanta, commentandolo su Instagram in questo modo: "Fianco a fianco. Sempre con voi. Per quelli veri", accompagnato da un cuore blu, simbolo del suo amore verso la Lazio.