Lazio, Immobile scaccia le voci: “Scriviamo la storia insieme” - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

La campagna abbonamenti procede a gonfie vele, l’obiettivo dei 30.000 non è più così lontano. La vendita libera ha riaperto solo da quattro giorni, ma la richiesta è stata altissima. La società, con un video pubblicato tramite i social, ha fatto un invito ai tifosi che ancora non hanno sottoscritto l’abbonamento. Parole speciali pronunciate dal capitano biancoceleste, Ciro Immobile, che sanno di promessa, quella che non lascerà la Capitale scacciando così ogni pensiero negativo, dubbio o timore di chi ha pensato che potesse andare via. “Scriviamo ancora la storia, 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲. Abbonati per vivere intensamente una stagione avvincente. Ti aspetto” è il messaggio. Insomma con un colpo solo, il capitano mette a tacere tutte le voci che lo volevano disponibile a cedere alle lusinghe provenienti dall'Arabia. Si aspettava un segnale da parte di Ciro ed eccolo qui. Quell'insieme in grassetto poi è un'ulteriore conferma della volontà del calciatore di proseguire con l'aquila sul petto.

