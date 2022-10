Lazio, Immobile scala l'Olimpo delle leggende: ennesimo record in Serie A!

ESCLUSIVA - Ai nostri microfoni è intervenuto il doppio ex di Lazio e Fiorentina, Luciano Zauri per presentare la sfida....

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI RECUPERA TUTTI: RIFINITURA E SCELTE ANTI-FIORENTINA FORMELLO - Tutti a disposizione in difesa. Tutti tutti: Casale è rientrato ieri in gruppo, Gila ha scongiurato la lesione e oggi ha svolto coi compagni la rifinitura, stesso discorso per Romagnoli, debilitato per l’intera partita in Austria da problemi... FORMELLO - Tutti a disposizione in difesa. Tutti tutti: Casale è rientrato ieri in gruppo, Gila ha scongiurato la lesione e oggi ha svolto coi compagni la rifinitura, stesso discorso per Romagnoli, debilitato per l’intera partita in Austria da problemi... WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO, SARRI: "UMILTÀ PER CANCELLARE IL MIDTJYLLAND" GRAZ - Vigilia di Sturm Graz-Lazio, dopo il walk around è il momento delle conferenze. Parte Maurizio Sarri, affiancato in sala stampa da Adam Marusic. Segui le parole del tecnico biancoceleste con la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it. Ha trovato... GRAZ - Vigilia di Sturm Graz-Lazio, dopo il walk around è il momento delle conferenze. Parte Maurizio Sarri, affiancato in sala stampa da Adam Marusic. Segui le parole del tecnico biancoceleste con la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it. Ha trovato... VOCI DI MERCATO RINNOVO MILINKOVIC, LA LAZIO SPINGE MA L'ENTOURAGE RINVIA I COLLOQUI. E PRENDE QUOTA UN'IPOTESI... RASSEGNA STAMPA - Sarà una sosta per il Mondiale di vera programmazione quella che attende la Lazio da metà novembre in poi. Il campionato si fermerà ma inizieranno tutti i ragionamenti interni al club, con un agenda ricca di appuntamenti tra rinnovi e... RASSEGNA STAMPA - Sarà una sosta per il Mondiale di vera programmazione quella che attende la Lazio da metà novembre in poi. Il campionato si fermerà ma inizieranno tutti i ragionamenti interni al club, con un agenda ricca di appuntamenti tra rinnovi e...