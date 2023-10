Lazio, Immobile scalda i motori: missione Feyenoord per il capitano

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il recupero di Ciro Immobile prosegue secondo quanto previsto e poco importa se non è rientrato in gruppo ieri, lo farà nella giornata di oggi. A confermarlo è "Il Corriere dello Sport" secondo cui l'attaccante biancoceleste sta procedendo per gradi in vista di un importante obiettivo: essere titolare contro il Feyenoord a Rotterdam in Champions League. Il peggio è passato, ha smaltito l'ematoma al flessore e si sta rimettendo a disposizione di mister Sarri. Ha svolto delle esercitazioni differenziate con il pallone, il che la dice lunga su quanto sia vicino il suo ritorno sul rettangolo verde.

STAFFETTA - Dunque a Reggio Emilia contro il Sassuolo spazio nuovamente a Castellanos che sta guadagnando la fiducia di tutti. L'ottima prestazione contro l'Atalanta ha dato garanzie al tecnico e alla squadra, che adesso sanno di poter contare anche su di lui. Ciro dovrebbe quindi entrare nel finale per mettere minuti nelle gambe e farsi poi trovare pronto per l'appuntamento europeo.

TRAGUARDI - Gli mancano due sole reti per festeggiare i 200 gol con l'aquila sul petto e 4 per centrare la medesima cifra in Serie A. Al momento è quota 196 all'ottavo posto nella classifica all time subito dietro ad una leggenda del calibro di Roberto Baggio (205 reti). Obiettivi personali importanti da centrare assolutamente per rispedire al mittente le critiche piovutegli addosso in questa fase. Inoltre così ristabilirebbe il suo ruolo da leader assoluto e si lascerebbe alle spalle i dubbi sul futuro almeno per un po'. D'altronde si sa, il gol per un attaccante è la miglior medicina.

GLI ALTRI - Zaccagni è tornato ad allenarsi con i compagni dopo il problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare gli impegni con la Nazionale. Con tutta probabilità partirà titolare al Mapei Stadium anche se alle sue spalle ci sono Isaksen e Pedro che scalpitano. Lo spagnolo ieri è stato tenuto a riposo così come Gila e Provedel. Il portiere è reduce da un colpo all'anca, ma la sua presenza contro i neroverdi non appare in dubbio. Le prove tattiche di oggi diranno comunque di più su quella che sarà la formazione che scenderà in campo nell'anticipo del sabato sera della nona giornata di campionato.