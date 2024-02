Lazio, Immobile si affida al dott. Sorrentino: "Vi racconto i segreti della dieta di Ciro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - I progressi di Ciro Immobile passano anche per la dieta. Il bomber biancoceleste non si è limitato all'allenarsi con continuità per ovviare ai problemi fisici, ma si è anche affidato a uno specialista del settore alimentare che, ormai da qualche tempo, lo segue con dedizione curando anche il minimo dettaglio: Sacha Sorrentino. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, l'esperto in nutrizione e integrazione sportiva ha raccontato il modus operandi con cui il capitano della Lazio sta lavorando per riuscire a fruttare tutte le potenzialità del proprio corpo: "In una dieta come la sua non può mancare l'equilibrio", sottolinea come prima imprescindibile caratteristica di un piano nutrizionale fatto su misura per lui. "Fondamentale" - spiega al quotidiano - è dare stimoli metabolici differenti, in base al programma settimanale". Il tutto viene impostato in base agli appuntamenti calcistici: quando gioca, quante volte nella settimana, gli allenamenti e tutti gli impegni sportivi che caratterizzano la sua settimana.

UNA SVOLTA FISICA E NESSUNO SGARRO - Immobile si è affidato a Sorrentino con l'obiettivo di svoltare la fase finale della propria carriera. I troppi infortuni lo stanno limitando. È arrivato in un momento in cui limare anche i minimi dettagli può rivelarsi decisivo per ottenere risposte positive dal proprio corpo. E i risultati si vedono tanto in campo, quanto - come sottolinea l'esperto - fisicamente. Quel che conta, però, è la costanza: pochi sgarri e solo con la sua approvazione, tant'è vero che neanche dopo i 200 gol a Ciro è stato concesso di festeggiare mangiando un po' più liberamente, anche perché la sfida con il Bayern Monaco era troppo vicina. La continuità è dunque l'obiettivo inseguito da Immobile, tanto fisica, quanto di rendimento; tanto in 90', quanto in più partite consecutive.

I SEGRETI DELLA DIETA E L'IMPEGNO DI CIRO - Ma come può, specificatamente parlando, la dieta aiutare in tal senso? Sorrentino lo spiega: "Non deve mai mancare il carico di glicogeno muscolare", usando quindi zuccheri - "con alto indice glicemico" - che permettano di soddisfare le esigenze corporee. Un modo diverso di mangiare che ha portato anche nuove scoperte nella cucina di casa Immobile con il numero 17 che è rimasto affascinato dalla bontà del riso venere. Dettagli a parte, quel che conta è la dedizione che Immobile sta garantendo e da questo punto di vista Sorrentino è stato chiarissimo: "L'impegno di Ciro è molto importante. È attento e consapevole, un'atleta modello. Il mio obiettivo era quello di farlo tornare il prima possibile in condizione di poter esprimere tutto il suo potenziale. Ora non ci resta che continuare così".