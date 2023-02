Lazio, Immobile si riprende posto e fascia: contro la Juve dopo 2 anni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Di nuovo al centro dell'attacco Ciro Immobile. Il capitano è pronto a riprendersi la Lazio dopo la lesione di primo grado rimediata nel match contro il Sassuolo. È tornato nel finale di partita contro la Fiorentina: una ventina di minuti per riprendere confidenza con il campo. Oggi invece toccherà alla Juve, che il centravanti non affronta da quasi due anni in campionato. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ultimo precedente risale alla sfida del 6 marzo 2021, conclusa con il risultato di 3-1 per i bianconeri, sempre all'Allianz Stadium. La scorsa stagione prima la caviglia (andata) e poi il polpaccio (ritorno) lo avevano messo ko a poca distanza dalla sfida con la Vecchia Signora. Quest'anno invece è stata la ricaduta dopo la lesione di secondo grado alla coscia a lasciarlo ai box. Immobile è pronto a tornare, lui che in biancoceleste ha segnato 5 gol contro la Juve, sua ex squadra ai tempi della Primavera.