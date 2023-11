Lazio | Immobile torna da "King" in Champions, e il derby...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si gode la felicità oltre limite di Ciro Immobile. Un gol che fa molto rumore quello contro il Feyenoord, sia per la squadra che è riuscita a vincere e sia, per il traguardo importante tagliato dal capitano della Lazio. Sì perché, Immobile ha segnato il suo 200esimo gol con la maglia biancoceleste, iscrivendosi in una speciale classifica che si trova direttamente nell'Olimpo dei giocatori, ormai storici per club. Come ricordiamo, Immobile è il quinto giocatore ad aver segnato almeno 200 gol con una singola squadra nei Big-5 campionati europei in tutte le competizioni dal 2016/17 (suo primo anno alla Lazio), dopo Lewandowski (277), Mbappé (224), Messi (219) e Kane (216). Numeri spaventosi.

Ma non solo, perché quello contro la squadra di Slot è valso come il decimo gol in Champions League, tutti realizzati con l'aquila sul petto. Come riporta il Corriere dello Sport, la statistica recita che Immobile abbia risegnato nella massima competizione europea dopo 1064 giorni, l’ultimo colpo risale ad un match con il Bruges, l’8 dicembre 2020. E ancora, se è vero che Ciro sembra che non segni più mettendo a confronto gli score a cui ha abituato la gente laziale, è necessario però tener conto che, nelle ultime tre partite, tra campionato e Champions, ha segnato due gol: contro la Fiorentina e il Feyenoord.

Davanti a lui ora c'è un altro traguardo: partire da titolare nel derby della Capitale, e magari chissà, risbloccarsi anche contro la Roma. Ciro infatti, non ha giocato gli ultimi due, quelli dello scorso campionato terminati con due vittorie su due per la Lazio. Alle spalle una delle stagioni più difficili e tormentate della sua carriera d'oro. Ciro Immobile ha segnato in totale 6 volte alla Roma: 4 in campionato, due in Coppa Italia con la maglia della Lazio. Nel derby non segna dal 2020-21, quando la Lazio vinse per 3-0 il 15 gennaio 2021. Davanti a lui c'è la possibilità di scongelare le sue doti da attaccante puro, e quale miglior occasione se non nella stracittadina?