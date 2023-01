Lazio, Immobile torna in Coppa Italia? I prossimi controlli e l'obiettivo di Ciro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Immobile punta la Juve, quarti di Coppa Italia, giovedì 2 febbraio all'Allianz Stadium. L'ipotesi di recupero andrà verificata tra qualche giorno, intanto sono stati fissati i prossimi controlli, previsti tra martedì e mercoledì. Lo staff medico della Lazio non ha intenzione di prendere rischi, procederà con cautela. Ciro, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è più sereno e ottimista rispetto a inizio settimana, quando la risonanza magnetica aveva svelato la lesione. Sta meglio, non avverte dolore, si sottopone a cure fisioterapiche intensive, è pronto ogni volta ad accelerare i tempi di recupero.

Di sicuro salterà Milan e Fiorentina. Sulla carta ci sono margini per rivederlo a Torino, completerebbe il recupero in appena due settimane. La Lazio aspetterà l'evoluzione dell'infortunio e valuterà con attenzione: davanti ci sono altri quattro mesi di stagione, da gestire riportando il capitano al top. Dal 2016 alla scorsa estate non si era praticamente mai fermato. Percorso netto. Ci può stare una stagione "balorda", condizionata da un lungo stop per una microfrattura al perone e da una preparazione accelerata in vista dei tre mesi lampo di inizio stagione. Era e resta un giocatore integro: ha voglia di andare avanti per altre quattro o cinque stagione. Le motivazioni rimangono intatte.

