Lazio, Immobile torna titolare in campionato: i suoi gol per volare

La Lazio scenderà in campo alle 18:30 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Una bella notizia ha caratterizzato la vigilia della partita, Ciro Immobile tornerà titolare in campionato: l'ultima volta risale al 15 gennaio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando il capitano era stato costretto ad abbandonare il campo al 15'. Dopo aver saltato Bologna e Milan, aver giocato 20' contro la Fiorentina e un tempo in casa della Juventus, il numero 17 partirà dal 1' anche in Serie A. L'ultimo gol è datato 4 gennaio a Lecce e l'obiettivo è ripartire di slancio al Bentegodi: a Sarri servono le sue reti per la corsa Champions League, con la speranza che il percorso a ostacoli sia ormai alle spalle. Finora in campionato Ciro ha realizzato 7 gol in 1032 minuti giocati, il minimo storico di tempo trascorso in campo in 20 giornate in carriera. Se in classifica marcatori i 16 gol di Osimhen rappresentano al momento un traguardo lontano, un gol permetterebbe a Immobile di di agganciare Kurt Hamrin a 190 gol in Serie A, l'ottavo all time. Il Verona è una delle vittime preferite da Ciro, con un bilancio di 10 gol in 11 partite: Sarri spera di allungare la tradizione positiva.