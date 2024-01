Lazio, in Arabia Saudita l'incontro con Milinkovic: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ecco la Lazio in Arabia Saudita. I biancocelesti sono volati in Medio Oriente per affrontare le final four di Supercoppa Italiana, e c'è un ospite speciale ad attenderli. Si tratta, ovviamente, di Sergej Milinkovic-Savic: trasferitosi in estate all'Al-Hilal, ora è pronto a incontrare nuovamente i suoi ex compagni.

Come riportato da Il Messaggero, saranno giorni importanti anche per il serbo. Infatti, prima parlerà ai canali ufficiali della Lega Serie A e poi sarà presente venerdì sera sugli spalti per assistere alla semifinale contro l'Inter. Visiterà spesso la formazione di Sarri all'hotel Hilton in cui sperano di rimanere a lungo. Il Sergente ritroverà anche il presidente Lotito per la prima volta dal giorno della cessione.