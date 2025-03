Lazio, in casa il trend è pessimo: solo Pioli ha fatto peggio di Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio contro il Torino tornerà in campo con l'obiettivo di invertire l'ultima tendenza. Nei 22 giorni da incubo, nel corso del quale la squadra di Marco Baroni ha affrontato 7 partite, i biancocelesti hanno faticato a trovare uno stato di forma idoneo alle sfide che hanno dovuto affrontare, spesso pagando la poca profondità della rosa e i numerosi infortuni che inevitabilmente hanno condizionato le scelte del tecnico. La sosta delle Nazionale è stata però l'occasione per recuperare le energie in vista del rush finale che avrà come data di partenza il 31 marzo e come punto lo Stadio Olimpico di Roma.

TORNARE A VINCERE IN CASA - La Lazio affronterà in casa i Granata e l'occasione è d'oro anche per invertire una tendenza che ha lasciato sorpresi molti addetti ai lavori. Nei match casalinghi, infatti, la squadra di Baroni non vince più come prima. L'allenatore sosteneva fosse frutto del caso, probabilmente sarà anche vero, ma vincere contro il Toro permetterebbe di confutare ogni dubbio. A confermare il crollo delle mura amiche, d'altronde, sono gli stessi dati che vengono riportati sull'edizione odierna del Messaggero, dove viene sottolineato come nelle ultime otto partite in casa la Lazio di Baroni abbia fatto solo 7 punti, uno in più rispetto al record negativo di Stefano Pioli nella stagione 2015/2016 (6).