Lazio, in Serie A nessuna è come te: ecco la classifica della fedeltà

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI SENZA ZACCAGNI: IL PIANO ANTI-SALERNITANA FORMELLO - La consueta seduta di scarico. Gruppo diviso in due: i titolari del giorno prima in palestra, sul campo soltanto quelli rimasti a riposo o impiegati per un minutaggio limitato. Gli unici ai box per motivi fisici sono Romagnoli e Radu, entrambi fermi per... FORMELLO - La consueta seduta di scarico. Gruppo diviso in due: i titolari del giorno prima in palestra, sul campo soltanto quelli rimasti a riposo o impiegati per un minutaggio limitato. Gli unici ai box per motivi fisici sono Romagnoli e Radu, entrambi fermi per... WEBTV FIUMICINO, DIEGO GONZALEZ SBARCA NELLA CAPITALE: "FORZA LAZIO" - FOTO&VIDEO Inizia ufficialmente oggi l'avventura di Diego Gonzalez con la maglia della Lazio. A bordo di un Boeing 737 con il volo KLM 1607 proveniente da Amsterdam, il baby classe 2003 è sbarcato in questi minuti all'aeroporto di Fiumicino. "Forza... Inizia ufficialmente oggi l'avventura di Diego Gonzalez con la maglia della Lazio. A bordo di un Boeing 737 con il volo KLM 1607 proveniente da Amsterdam, il baby classe 2003 è sbarcato in questi minuti all'aeroporto di Fiumicino. "Forza... VOCI DI MERCATO PAGELLE LAZIO - CLUJ: CIRATA AL VOLO! MILINKOVIC SI SPREME, PATRIC VEDE ROSSO MAXIMIANO 6: Gli viene consegnato il posto in Conference, passa una serata tranquilla, senza il bisogno di sforzarsi troppo. Due uscite alte coi tempi perfetti, coi piedi se la cava abbastanza bene. LAZZARI 6: Va giù e aziona il patatrac: neanche dal... MAXIMIANO 6: Gli viene consegnato il posto in Conference, passa una serata tranquilla, senza il bisogno di sforzarsi troppo. Due uscite alte coi tempi perfetti, coi piedi se la cava abbastanza bene. LAZZARI 6: Va giù e aziona il patatrac: neanche dal...