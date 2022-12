Lazio, incognita Luis Alberto: Lotito non lo svende, Sarri non lo "vede". E lui...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La quiete prima della tempesta. O meglio, la calma prima dell'apertura del mercato. Si può definire così la foto condivisa ieri da Luis Alberto su Instagram, in cui è sorridente con la maglia della Lazio. La sua situazione a Roma non è di certo così stabile: in estate aveva chiesto di andare via, non è stato accontentato perché non sono arrivate offerte ritenute all'altezza. Ma l'idea di cambiare aria, riporta la rassegna stampa di Radiosei, resta eccome, pur scontrandosi con il mercato della Lazio bloccato e col fatto che Lotito non abbia alcuna intenzione di cederlo a prezzo di saldo, anche in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2025.

Al momento non sembrano esserci possibilità per un suo addio: le squadre che si erano fatte avanti lo scorso luglio non sarebbero intenzionate a far investimenti così elevati a gennaio. Dall'altra parte, il presidente biancoceleste non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di uno scambio. Se non muteranno queste condizioni, difficilmente il giocatore partirà. E dunque il Mago rimane in attesa, continuando ad allenarsi nel centro sportivo di Formello, nonostante non abbia gradito il ruolo di "alternativa" che Sarri sembra avergli ritagliato nella prima parte di stagione.

Il problema resta quello del minutaggio, che in Serie A si è fermato a 540 minuti, molti meno degli 814 di Vecino, colui che in sostanza ne ha preso il posto. Lo spagnolo ha bisogno di sentirsi importante ogni partita, di partire nell'undici titolare. L'anno scorso ha chiuso il campionato come settimo giocatore più impiegato in assoluto, in quella in corso è al momento in quattordicesima posizione Da quando la squadra ha ripreso ad allenarsi non ci sono stati confronti con Sarri, Luis Alberto ha pensato solamente a lavorare. Tra un po', però, probabilmente cercherà di capire se ci saranno le condizioni per trovare una soluzione, con una consapevolezza che questa dovrà accontentare tutti. In particolar modo Lotito.

