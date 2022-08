Lazio - Inter, Luis Alberto: "Mi sento in famiglia. Vorrei giocare di più, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La perla della serata per la vittoria della Lazio ha un nome e un cognome: Luis Alberto. Proprio lo spagnolo al termine del match ha raccontato l'episodio e tutte le sensazioni post gare ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il mio più bel gol? Uno dei più belli sicuramente. C'era più tecnica in questo. Era da tempo che non lo facevo gol, oggi è arrivato al momento giusto. Tra le big mi mancava solo l'Inter, lo dicevo oggi a Patric e Pedro. Quest'estate hanno parlato tutti di me, io preferisco parlare sul campo. Faccio di tutto per aiutare la squadra, ora mi sta capitando di giocare di meno ma la stagione è ancora lunga. Ora è il momento di crescere e far bene in questa nuova stagione. La cena di squadra? E' da tanto tempo che lo dico, questa squadra è una famiglia, sono cambiati tanti giocatori ma ogni anno dimostriamo che cè un grande gruppo. Abbiamo fatto solo tre partite, ma è un buon inizio. Dobbiamo continuare così e vediamo tra 20 partite se sarà così. Milinkovic? Lui calcia meglio di me, lui fa sempre gol all'Inter, oggi è toccato a me". E sul grido "tu sei matto" di Ciro Immobile nel momento del gol, risponde: "Sono matto? Va bene, se la gente lo dice ok. Preferisco essere matto ma sincero (ride, ndr). Non dico mai una cosa che non penso. L'atteggiamento deve essere quello giusto, mi piace giocare di più, ora sto giocando un po' meno, ma è importante aiutare i compagni".