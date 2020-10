Lazio-Inter, Luiz Felipe all'Olimpico: "Sto bene, rientro prossima settimana" - VIDEO

Il rientro è oramai dietro l'angolo. A confermarlo è lo stesso Luiz Felipe, sorridente con gli occhi poiché coperto in parte dalla mascherina. Il brasiliano, all'ingresso allo Stadio Olimpico per assistere a Lazio-Inter, è stato fermato dagli steward presenti che gli hanno chiesto un feedback circa le sue condizioni fisiche. Luiz Felipe ha risposto: "Sto bene, rientro prossima settimana". Una buona notizia per Inzaghi e il team biancoceleste.