Lazio - Inter, ondata di tifosi all'Olimpico: il dato sui biglietti

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la Lazio, questa sera l'ultimo atto della fase a gironi di Champions League, poi sarà il turno del campionato. Infatti, dopo l'Atletico Madrid i biancocelesti se la dovranno vedere in campionato anche un'altra big, l'Inter di Simone Inzaghi. Per la gara in programma domenica 17 dicembre alle ore 20.45 qualcosa inizia a muoversi, nonostante le attenzioni siano tutte focalizzate sulla Champions con la possibilità di agguantare il primo posto del girone.

Come raccolto dalla nostra redazione, per il match tra le mura amiche dell'Olimpico si contano già 52.000 tifosi e a quanto pare, il numero sembra essere destinato a crescere visto che mancano ancora 4 giorni dalla chiusura della vendita dei biglietti, a ridosso della partita. La Lazio conta sulla spinta dei tifosi, l'ha sottolineato più volte anche Maurizio Sarri che riconosce grande merito ai supporters che fin qui li hanno sostenuti per i 90' e oltre.