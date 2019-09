Lazio, Inzaghi fissa i punti per la Champions: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Una grigliata per ripartire. Il pranzo andato in scena ieri a Formello è servito per mettersi alle spalle i malumori delle ultime settimane e ripartire. I ko con Spal, Cluj e Inter, con in mezzo la vittoria sul Parma, hanno lasciato delle scorie che Inzaghi vuole assolutamente allontanare. Bisogna ritrovare allegria e spirito di gruppo per affrontare Genoa, Rennes e Bologna e arrivare alla prossima pausa con il bottino pieno. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il mister ha parlato alla squadra affermando la sua leadership assoluta e che giocheranno solo i giocatori più in forma e che le sue scelte andranno accettate senza se e senza ma. Tutti sono uguali, non ci saranno più occhi di riguardo e giocherà solo chi sta meglio. Il battibecco con Immobile, con cui potrebbe esserci stato un ulteriore chiarimento ieri (anche se non è certo), è rientrato ma non saranno più accettate situazioni simili. L'allenatore piacentino ha parlato anche con Lulic e Radu, serve il lavoro dei senatori per compattare la squadra e ritrovare unità di intenti per rilanciarsi in campionato e in Europa League. Il treno per la Champions è ancora vicino, ma non sono più permessi passi falsi.

LAZIO, I FINALI DI PARTITA SONO DA INCUBO

LAZIO, 100 PARTITE IN A PER STRAKOSHA

TORNA ALLA HOMEPAGE